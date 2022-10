Cristóbal Soria afirma que el Sevilla está negociando con Javi Gracia

Julen Lopetegui se sentará en el banquillo frente al Borussia Dortmund, pero la continuidad del técnico vasco no está garantizada más allá de dicho partido. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el gran favorito para tomar las riendas del Sevilla si es destituido es Jorge Sampaoli, aunque el conjunto hispalense estaría negociando también con Javi Gracia según Cristóbal Soria.

El colaborador de El Chiringuito aseguró que Monchi estaba en conversaciones con el que fuera entrenador de Valencia, Málaga u Osasuna entre otros clubes. No es la primera vez que Javi Gracia es relacionado con el Sevilla. Sin embargo ahora es una opción factible ya que se encuentra sin equipo tras su paso por el Al Sadd.

El Sevilla se debate entre Javi Gracia y Sampaoli

No obstante, Jorge Sampaoli es la primera opción del Sevilla. El técnico argentino está abierto a regresar al Sánchez Pizjuán aunque a puesto condiciones para ello. Quiere dos años de contrato y exige refuerzos en el mercado invernal. Por otro lado no quiere que su vinculación esté ligada al rendimiento deportivo ya que entiende que tiene que rejuvenecer la plantilla del Sevilla. Si ambas partes no alcanzasen un acuerdo, la opción de Javi Gracia ganaría enteros.

Han dejado de ser opciones para el Sevilla Marcelino García Toral, que quiere continuar sin equipo por si Luis Enrique no siguiese al frente de España tras el Mundial de Qatar, y Rafa Benítez, que exigía un contrato por tres temporadas para firmar con el club de Nervión.