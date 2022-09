Jon Moncayola habla sobre su posible fichaje por el Athletic

De igual manera que Marcelo Bielsa hubiera recalado en el Athletic si Arechabaleta hubiera resultado elegido como presidente; Jon Moncayola podría haber hecho lo propio si Barkala se hubiera impuesto en las elecciones. Éso es algo que se llegó a decir y que el centrocampista de Osasuna ha desmentido en la última entrevista que ha concedido.

“No había preacuerdos, se habló más de la cuenta, ellos se jugaron sus bazas y podía haber pasado cualquier cosa”, señalaba Jon Moncayola en Onda Cero. No obstante, el futbolista de 24 años, que tiene contrato con Osasuna hasta 2031, no descarta jugar algún día en el Athletic: “No sé qué puede ocurrir en el futuro, si tengo que estar 5 ó 10 años aquí, nunca se puede saber dónde vas a acabar”.

Cuestionado por su verano, el navarro añadió: “Ha habido situaciones de todo tipo, la verdad es que ha sido un verano complicado, no por todo lo que se habló, que también, que al salir a la calle y todo el mundo me hablaba de eso: Athletic, Athletic, Athletic.. también gente de Bilbao, otros que no me vaya, otros de Donosti que fuera a la Real, ha sido movido, pero estoy tranquilo ya”.

Jon Moncayola retó al Athletic a pagar su cláusula

En una anterior ocasión, preguntado, cómo no, por su posible llegada al Athletic, Jon Moncayola invitó al conjunto vasco a pagar su cláusula de rescisión, que es de 22 millones de euros: “Aunque trates de evadirte de esas noticias te acaban llegando por familiares y amigos pero yo estoy centrado aquí. En el futuro pasará lo que tenga que pasar aunque soy un poco caro y es complicado que salga”.