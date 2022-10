Cifu se ofrece para jugar gratis en el Málaga

El lateral derecho de 32 años se encuentra sin equipo tras su paso por el Ibiza y, por tanto, es libre para firmar por cualquier equipo que disponga de una ficha libre. Cuestionado al respecto, Cifu tiene claro que pondría rumbo al Málaga mañana mismo. Y lo haría gratis con tal de regresar al equipo donde ya jugó entre 2016 y 2020.

“Ojalá me llamara Manolo Gaspar. Mi tiempo en Málaga ya ha pasado, pero sería un orgullo estar allí, hasta gratis iría. Por mí no habría problema. Me plantaría mañana mismo en Málaga. De momento no ha habido nada, yo sigo ejercitándome con el filial del Elche”, señalaba Cifu en Radio MARCA.

Cifu, atento al Málaga

“Ahora mismo estoy disfrutando del tiempo que no se tiene en temporada: en casa, con la familia entrenando. Agradecer también al Elche que me está dejando entrenar con ellos, estar en dinámica de grupo; y ahora pendiente de fútbol, sobre todo a los equipos que sigo. Espero volver a jugar, que es lo que más nos gusta, y espero que sea pronto. Uno de los que sigo es el Málaga, claro, toda la actualidad. Con ganas de que arranque del todo y seguro que se va a meter”, añadía el defensor.

El Málaga está obligado a fichar a un nuevo lateral zurdo por la lesión de Víctor Olmo y todo parece indicar que Toño será su recambio. El equipo andaluz también cuenta con un único lateral diestro, Juanfran Moreno, lo que podría abrir las puertas a Cifu. No obstante, Ramalho, Bustinza o Hervías han jugado en dicha demarcación.