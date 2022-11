Sampaoli se pronuncia sobre el posible fichaje de Luis Suárez por el Sevilla

Jorge Sampaoli ha sido preguntado por los rumores que sitúan al que fuera delantero del Barcelona y del Atlético de Madrid en la órbita del conjunto hispalense. Si bien todo parece indicar que Luis Suárez recalará en la MLS, podría ver con buenos ojos regresar al Sevilla. Y es que el equipo andaluz pensaría en él con vistas a reforzar su ataque en el mercado invernal. Dado que Luis Suárez termina contrato con Nacional el 31 de diciembre, recalaría a coste cero en el Sevilla, lo que le convertiría en una opción muy a tener en cuenta. Además, el club de Nervión no tendría problemas para hacerse cargo de su ficha ya que el futbolista de 35 años se rebajó considerablemente el sueldo para poder volver a defender la elástica de Nacional.

Según se ha escrito, Jorge Sampaoli habría solicitado al Sevilla el fichaje de Luis Suárez. No obstante, al ser cuestionado al respecto en rueda de prensa, el técnico argentino aseguraba no tener “ni la menor idea” sobre el interés del conjunto hispalense en el uruguayo.

Sampaoli quiere que el Sevilla aproveche el partido ante el City para preparar LaLiga

Jorge Sampaoli admitió que en LaLiga tienen por delante esas “dos ‘finales’ el domingo y el miércoles, contra muy buenos equipos”, y que si hacen “un buen partido” en Mánchester también puede servirles de “avance” para encarar esas citas ligueras y tener “la posibilidad de salir de la situación incómoda” actual.

“Cuando el equipo no se agarra a una forma, se desordena y se expone, el rendimiento baja. Hay un desgaste físico y emocional. Arreglar eso en dos o tres días, sin entrenamientos, se hace muy complicado”, indicó el argentino, que, preguntado por el canterano Carlos Álvarez, apuntó que no cree que debute aún porque, aunque “tiene una condición y puede tener futuro o no”, deben evaluarlo y “no va a ser la solución” del equipo.