Luis Enrique se arrepiente de haber llevado a un futbolista al Mundial

El técnico asturiano ha reaparecido después de que la Federación decidiese no renovar su contrato como seleccionador. Lo ha hecho en el canal de Twitch de Ibai Llanos, donde ha reconocido que se arrepiente de haber llevado a un futbolista al Mundial de Qatar y que, de haber podido volver atrás, hubiera hecho un cambio en su lista.

“Haría un cambio, hay uno al que no llevaría, llevaría 25 y quitaría a uno y metería a otro. A uno, fuera. Hay uno que me hubiera gustado traer y otro que lo que vi no”, decía Luis Enrique aunque sin desvelar el nombre de dicho futbolista. Entre Eric García, del Barcelona; Hugo Guillamón, del Valencia; o Yéremy Pino, del Villarreal, podría estar el nombre del futbolista al que Luis Enrique se ha arrepentido de haber llevado al Mundial. Y es que los tres han vuelto de Qatar sin haber disputado ni un sólo minuto. También los porteros Robert Sánchez y David Raya, aunque hubiera resultado extraño que Luis Enrique sentase a Unai Simón para dar minutos a cualquiera de ellos.

Luis Enrique y su salida de la Selección.

Sobre su salida de la Selección, Luis Enrique ha comentado: “Se cierra una puerta, se abre una ventana. Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy valorado. Es la primera vez en mi carrera que me pasa esto, que no se renueva mi contrato. Todo es positivo. Obraría de la misma manera a los que me dicen que tenía que haber renovado. Si ya no hay confianza y el pensamiento de que soy la persona adecuada, pues mucha suerte, gracias y encantado de seguir adelante”.

“Les dije que no renovaba y que hacíamos cuentas cuando acabase el Mundial, porque tenía más sentido. Te renuevan antes de una competición como para decir contamos contigo y si sale mal te tienen que indemnizar. No ha habido oferta. No he tenido que tomar una decisión, se acaba el contrato y pensaba que iba a tomar una decisión si seguía o no, pero no ha hecho ni falta. Es evidente que tenía mi planteamiento, acerté y me gusta no tener contrato largo que obligue a indemnizar”, finalizó el asturiano.