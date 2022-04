Emerson se sincera: “Me ha llegado el interés del Atlético de Madrid”

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el conjunto rojiblanco está tras los pasos del ex del Betis y del Barcelona, ahora en las filas del Tottenham. El Atlético de Madrid ya fichó a Daniel Wass en enero para cubrir la marcha de Kieran Trippier durante el pasado mercado invernal aplazando la llegada de un futbolista de renombre en su demarcación hasta la próxima temporada. Esto es lo que ha llevado al cuadro colchonero a fijarse en Emerson Royal.

Cuestionado por el interés del Atlético de Madrid en una entrevista en la Cadena Ser, el brasileño reconocía: “Me ha llegado el interés. Ahora estoy en un momento bueno... pero no sé qué pasará en el futuro. Me gusta que los equipos vean mi fútbol”. “¿Si firmaría un Emerson por la derecha y Lodi en la izquierda? No lo sé”, añadía Emerson Royal.

El Inter de Milán pujará con el Atlético de Madrid por Emerson

Cabe señalar que Vrsaljko termina contrato con el Atlético de Madrid al final del presente curso. Esto obligará al conjunto rojiblanco a fichar a un nuevo lateral diestro y la de Emerson Royal es una de las alternativas que baraja. El Tottenham estaría abierto a desprenderse del defensor por 20 millones de euros, lo que le convierte en una opción muy a tener en cuenta tanto por el Atlético de Madrid como por el Inter de Milán, su otro pretendiente.

Emerson Royal, por su parte, preferiría regresar a LaLiga Santander. Además vería con buenos ojos fichar por el Atlético de Madrid, que ya quiso hacerse con sus servicios en el pasado. No obstante, cauto, ha preferido no manifestarse al respeto.