El Villarreal descarta a Ayoze… ¡y su fichaje por el Betis vuelve a cobrar fuerza!

Finalmente no hubo acuerdo entre el Southampton y el Villarreal por Nicolas jackson. El atacante de 21 años seguirá en el submarino amarillo por lo que su ficha no podrá ser ocupada por Ayoze Pérez. El Villarreal se había impuesto al Betis en la puja por el canario aunque finalmente no acometerá su fichaje. Habrá que ver, por tanto, si el conjunto verdiblanco vuelve a la carga por el extremo del Leicester o si le pasa factura el haberse decantado por la propuesta del club de Castellón.

De momento el Villarreal ya ha comunicado tanto a Ayoze Pérez como a su equipo que no moverá ficha por él. El Betis, por su parte, debe liberar masa salarial si quiere tener opciones de fichar al canario. Para ello mandará a Loren Morón a Las Palmas en calidad de cedido y no se descarta que haga lo propio con Willian José. Por este último se ha interesado en las últimas horas el Celta de Vigo.

Ayoze Pérez sería el segundo fichaje del Betis tras el de Abner

El lateral brasileño Abner es nuevo jugador del Betis, con el que ha suscrito un contrato hasta junio de 2029 después del acuerdo alcanzado por el club sevillano con el Athletico Paranaense, su equipo de procedencia.

El Betis informó en un comunicado de este fichaje y que “Abner Vinicius da Silva Santos (Presidente Prudente, Brasil, 2000) se formó en el Ponte Preta para pasar al Athletico Paranaense en 2019″.

“Ha jugado en su club 152 partidos, anotando cinco goles y 18 asistencias. Ha sido campeón de la Copa Sudamericana y medalla de oro con la selección de Brasil en los últimos Juegos Olímpicos”, apuntó el Betis en su escrito.

El lateral izquierdo se convirtió así en el sustituto Álex Moreno tras su traspaso al Aston Villa inglés por una cantidad de unos 15 millones de euros, de los que un veinte por ciento irá al Rayo Vallecano, club de procedencia del zaguero catalán.