Los 4 equipos a los que Xavi Hernández ha descartado entrenar

Xavi Hernández sigue sin equipo desde que en mayo de 2024 dejase el Barcelona pese a que días atrás, Francis Cagigao, director deportivo del Spartak de Moscú, contactó personalmente con él para que fuese el recambio de Dejan Stankovic tal y como contamos en LAOTRALIGA. Sin embargo, dejando en un segundo plano el tema económico, el técnico catalán de 45 años se mantendrá a la espera de una oferta que le seduzca en una gran liga, motivo por el que había descartado anteriormente a otros tres equipos.

Antes de recibir la llamada del Spartak de Moscú, el Al-Ittihad de Karim Benzema tentó a Xavi Hernández, que se estrenó como entrenador en Catar, para que asumiera las riendas de su banquillo. Rechazando dicha propuesta quedó de manifiesto que el tema económico estaba en un segundo plano para el catalán.

Las preferencias de Xavi Hernández para volver a los banquillos

Xavi Hernández, que también ha rechazado al Ajax, hizo lo propio con el Bayer Leverkusen pese a que entrenar en la Bundesliga podría resultar atractivo para él. Aún así, el técnico catalán prefiere tomar las riendas de un equipo en verano para planificar convenientemente la temporada. Las preferencias de Xavi Hernández pasarían por la Premier League y la Serie A, aunque no se descarta que diga que sí a un equipo de la Bundesliga si le presenta un proyecto interesante.

Hasta entonces, Xavi Hernández está demostrando que no va a precipitarse por mucho que lleve desde mayo de 2024 sin sentarse en un banquillo.