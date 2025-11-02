Los 5 candidatos a relevar a Pellegrini si no renueva con el Betis

Manuel Pellegrini termina contrato con el Betis a final de temporada y algunas declaraciones que ha hecho parecen sonar a despedida, es por ello por lo que el conjunto verdiblanco ya baraja una lista de cinco candidatos para relevarle por si el chileno de 72 años no renovase su contrato.

Una opción que gusta mucho al club de las Trece Barras es la de Ernesto Valverde, que como Manuel Pellegrini, termina contrato a final de temporada. Éder Sarabia, que suena como su recambio en el Athletic, también figura en la lista de candidatos que maneja el Betis para relevar al chileno. No obstante, en el caso del técnico vasco, tiene contrato con el Elche hasta junio de 2027.

En la misma situación contractual que Éder Sarabia se encuentran Jagoba Arrasate en el Real Mallorca y Míchel en el Girona, otros dos entrenadores en los que piensa el Betis como recambio de Manuel Pellegrini. Por otro lado, siempre según Estadio Deportivo, no se descarta que el equipo andaluz apueste por Andrés Guardado, que ya ejerce como ayudante de Dani Fragoso en el División de Honor Juvenil.

Las declaraciones de Pellegrini que suenan a despedida al Betis

En unas palabras que sonaban a despedida, Manuel Pellegrini, que termina contrato con el Betis a final de temporada, decía recientemente: “Se me han pasado volando estos seis años en Sevilla espectaculares. El abrazo del presidente es completamente normal. Lo otro son situaciones que se manejarán en el momento oportuno y ya dije que seguiré con la misma entrega que si tuviera cinco años más de contrato”.

“No es un tema económico”, precisó el técnico santiaguino tras su estreno en Liga Europa ante el Nottingham Forest inglés y, con ello y el “cuanto antes, mejor”, puso el asunto en manos de la dirección deportiva de la entidad.