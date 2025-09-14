Se muestra dispuesto a cambiar el Mallorca por el Barcelona

Pablo Torre, que ha fichado este verano por el Real Mallorca, se ha mostrado dispuesto a regresar al Barcelona siempre y cuando sea con otra responsabilidad.

Cuestionado en una entrevista para MARCA sobre si se había sentido injustamente tratado en el conjunto azulgrana, el centrocampista de 22 años señaló: “Sí es verdad que había ciertos partidos que creía que podía salir y jugar minutos, y creo que me los había ganado. Es verdad también que hay muchos jugadorazos y más en el mediocampo, pero sí es cierto que ciertos partidos es verdad que, al final, uno siempre piensa en sí mismo, es egoísta y más cuando igual no juegas tanto. Había algún partido que íbamos ganando, que me podía dar minutos para tener a todos un poco contentos, y no lo hizo por las razones que sean”.

Aún así, y aunque el Real Mallorca se ha hecho con sus servicios en propiedad, Pablo Torre se ha mostrado dispuesto a regresar al Barcelona. “Bueno, es que es lo que te digo, estoy contento aquí jugando. Evidentemente es el Barça, si vuelvo con otro tipo de responsabilidad, al final es el Barça y ha sido mi sueño. Entonces, claro que me gustaría algún día volver con otra responsabilidad”, afirmó.

El Barcelona puede recomprar a Pablo Torre al Mallorca

Cabe señalar que el Real Mallorca se ha hecho con el 50 por ciento de los derechos sobre Pablo Torre a cambio de 5 millones de euros. Sin embargo, el Barcelona, además de la mitad de la plusvalía sobre una futura venta, se ha reservado una opción de compra por el centrocampista.