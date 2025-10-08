El sorprendente fichaje que quiere cerrar el Manchester United en el Elche

El buen inicio liguero del Elche, que es el séptimo clasificado de LaLiga EA Sports, no pasa desapercibido en Inglaterra. Y es que el Manchester United querría aprovechar que David Affengruber termina contrato a final de temporada para hacerse con los servicios del central austriaco de 24 años a coste cero de cara a la siguiente.

Así lo asegura CaughtOffside, que señala que el Manchester United ya ha espiado a David Affengruber en varios de los partidos que ha disputado el Elche en el presente curso.

David Affengruber fue expulsado en la primera derrota del Elche esta temporada

David Affengruber fue expulsado el pasado domingo en la segunda parte del encuentro ante el Deportivo Alavés (3-1), y será el primer jugador del Elche que se perderá un partido por motivos disciplinarios.

El central, expulsado con roja directa por una acción del juego, no estará a disposición del entrenador, Eder Sarabia, para el próximo partido de Liga ante el Athletic Club del 19 de octubre.

Para cubrir la ausencia del austriaco el técnico vasco cuenta con varias alternativas, como Víctor Chust o Bambo Diaby.

El conjunto ilicitano únicamente había sufrido durante el presente campeonato la expulsión de su entrenador durante el partido ante Osasuna, situación que provocó que fuera sancionado con dos partidos.

La última vez que el Elche se quedó en inferioridad numérica en el terreno de juego fue en la antepenúltima jornada de Liga del pasado campeonato, cuando Germán Valera tuvo que abandonar el campo por dos amarillas en el partido ante el Huesca en El Alcoraz (2-1).