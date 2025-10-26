Pellegrini responde al interés de Chile en que sea su próximo seleccionador

Manuel Pellegrini sigue sin renovar con el Betis, equipo con el que termina contrato al final del presente curso. Es por ello por lo que se habla de la posibilidad de que asuma las riendas de la selección de Chile tras el Mundial como el último reto de su carrera, algo por lo que fue preguntado en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará al conjunto verdiblanco con el Atlético de Madrid este lunes en el Estadio de La Cartuja.

“Que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá. No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga uno tenga esa posibilidad con su país”, declaró Manuel Pellegrini, de 72 años.

El interés de Chile en que Pellegrini sea su próximo seleccionador

Las declaraciones del técnico chileno llegan después de que Eugenio Salinas, un reputado periodista de su confianza, afirmara en Reuters que el chileno era uno de los nombres apuntados para dirigir a la selección nacional. “Por política a nivel de gerencia de selecciones, prefiero no revelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular. Estamos trabajando en ese proceso, pero prefiero no transmitir detalles ni desmentir ningún tipo de contacto con ningún entrenador en particular. A la pregunta de si Manuel Pellegrini es un candidato a la selección chilena, yo creo que nadie podría decir lo contrario”, indicó.