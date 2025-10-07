Los 2 equipos de LaLiga que solicitarán al Real Madrid la cesión de Endrick

Tal y como como contamos en LAOTRALIGA, la Real Sociedad alcanzó en verano un acuerdo con el Real Madrid para hacerse con Endrick en calidad de cedido. No obstante, la operación se fue al traste cuando el brasileño cayó lesionado. Aún así el cuadro txuri-urdin tiene previsto volver a la carga por el delantero de 19 años en el mercado invernal, algo que también tiene previsto hacer el Valencia en LaLiga EA Sports y el West Ham en la Premier League.

El Mundial, la baza de Real Sociedad y Valencia para reclutar a Endrick en sus filas

Así lo asegura SPORT, que coloca a estos tres equipos tras los pasos de Endrick. Tanto la Real Sociedad como el Valencia y el West Ham quiere aprovechar que en verano hay Mundial para acoger en sus filas al brasileño, que saldría del Real Madrid en busca de los minutos necesarios como para tener opciones de ser convocado por Carlo Ancelotti para el torneo.

El que aún no le ha brindado minutos todavía es Xabi Alonso, que recientemente confirmaba que Endrick estaba recuperado de su lesión. “Se está entrenando muy bien tras la lesión y sólo se trata de encontrar el momento adecuado en un partido para que pueda salir al campo. Tiene instinto goleador, un remate potente. La competencia es alta, pero su momento llegará”, declaró el entrenador del Real Madrid.

Desde su llegada al cuadro merengue, Endrick ha disputado un total de 37 partidos con el conjunto blanco, con el que ha anotado 7 goles y repartido una asistencia.