Amenazan desde la Premier la continuidad de Julen Agirrezabala en el Athletic

El Athletic tiene en Julen Agirrezabala un diamante en bruto que podría ver frenada su progresión a la sombra de Unai Simón. Por ello, varios equipos de la Premier League estarían dispuestos a tentar al guardameta de 22 años para que abandone el conjunto vasco.

Así lo asegura el diario AS, aunque no desvela el nombre de ninguno de estos equipos de la Premier League que estarían tras los pasos de Julen Agirrezabala. El Athletic, por su parte, pretende extender su contrato más allá de 2025. No obstante sabe que le resultará complicado de seguir Unai Simón en el equipo, motivo por el que está dispuesto a escuchar ofertas por el internacional español para poder así retener en sus filas a Julen Agirrezabala.

De la Premier al Athletic podría regresar Laporte

Aymeric Laporte, indiscutible para Luis Enrique durante su etapa como seleccionador, no quiere perder esa condición ahora que Luis de la Fuente ha tomado las riendas de España. Es por ello por lo que el central de 28 años buscará abandonar el Manchester City este verano. Y es que, aunque tiene contrato hasta 2025, ha perdido protagonismo en los esquemas de Pep Guardiola. Si bien Laporte podría continuar en la Premier League de la mano del Newcastle, en la Serie A el Milan y la Juventus suspiran por él. No obstante, la prioridad del defensor sería regresar a LaLiga Santander, donde cuenta con el Barcelona y con el Athletic como pretendientes.

Pese a su pasado rojiblanco, Aymeric Laporte tendría preferencia por el conjunto azulgrana. Sin embargo, aunque el Manchester City no pondrá obstáculos a su salida, parece difícil que el Barcelona, con Ronald Araújo, Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen en su demarcación, haga un esfuerzo por el internacional español. Además, por mucho que el club catalán pueda hacer caja por éste último, tiene un preacuerdo para fichar a Iñigo Martínez cuando en verano expire su contrato con el Athletic. Dicho acuerdo está supeditado a que el Barcelona consiga liberar masa salarial.