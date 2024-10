Anuncia por sorpresa el fichaje de Varane

El francés Raphael Varane, que anunció su retirada el pasado 25 de septiembre, formará parte de la directiva del Como 1907, equipo entrenado por el español Cesc Fábregas, y en concreto realizará labores relacionadas con el desarrollo del talento joven del club.

"Raphael Varane se incorpora al Consejo de Administración de Como 1907 con funciones de consultoría para el desarrollo juvenil, la educación y la innovación", informó el Como este sábado en un comunicado oficial.

Raphael Varane, exjugador del Real Madrid, apenas pudo disputar minutos bajo las órdenes de Cesc Fábregas por una lesión en agosto que, a la postre, le llevó a tomar la decisión de dejar el fútbol profesional.

Ahora, el campeón del mundo en 2018, no se aleja de la ciudad del lago y trabajará en proyectos de desarrollo para el sector juvenil de Como más allá del fútbol, incluso con orientación académica.

"Al integrar la formación académica, el desarrollo del liderazgo y el crecimiento profesional en los programas juveniles, Varane pretende ayudar a los atletas jóvenes a prepararse para la vida más allá del fútbol", explicó el Como.

Además, el galo ayudará en otras áreas para intentar hacer el crecer al club recién ascendido.

"Asesorará sobre la estrategia de desarrollo de productos de Como 1907, desde la mejora de las soluciones digitales hasta la mejora de las plataformas de análisis de datos y los sistemas de venta de entradas. Ayudará a impulsar el club de Como en el proceso de evolución de los sistemas operativos y mejorar la participación de los aficionados", profundizó el club.

Las palabras de Varane tras anunciarse su fichaje por el Como

Por su parte, Raphael Varane expresó sus primera palabras en el nuevo cargo de directivo.

"La transición del campo a la junta directiva no es el final de mi viaje futbolístico, sino que marca un nuevo comienzo que no puedo esperar a afrontar. Unirme a la junta directiva de Como me permitirá seguir aportando mi contribución a este deporte e intentar dar forma a su futuro", dijo.

"Esta nueva etapa de mi carrera se puede llamar un renacimiento, no un final. No me despido del fútbol. Junto al Como, invertiremos en el desarrollo juvenil, ampliaremos las oportunidades educativas y renovaremos las soluciones operativas para hacer realidad la visión del club", sentenció.