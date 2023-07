Arturo Vidal arremete con dureza contra Jorge Sampaoli

Al igual que hicieran Fernando y Rafa Mir tras su salida del Sevilla, Arturo Vidal, que vuelve a sonreír en las filas del Athletico Parananense tras su salida del Flamengo, ha criticado con dureza a Jorge Sampaoli.

“Tuve un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, dijo el ex del Barcelona tras debutar con su nuevo equipo. “Ahora me di cuenta lo que la gente me decía de quién era el, la persona que es. Me siento feliz al no estar con él”, añadió Arturo Vidal sobre Jorge Sampaoli.

“Me siento muy feliz. Siempre he estado preparado. Espero empezar a jugar como titular en los próximos partidos, y demostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que es ganar”, finalizó el chileno feliz de haber emprendido una nueva aventura de la mano del Athletico Parananense.

Las críticas de Fernando y de Rafa Mir a Jorge Sampaoli tras su salida del Sevilla

En la misma línea que Arturo Vidal, Fernando criticó el planteamiento de Jorge Sampaoli tras su salida del Sevilla. “Somos el Sevilla, y juguemos contra quien sea, somos un club para ganar, no quedarnos atrás esperando. El Sevilla tiene que jugar así, más cerca de la portería contraria, para ganar balones arriba y decidir rápido. Somos un equipo grande, no podemos estar atrás esperando para luego tener por delante 30 ó 40 metros”, manifestó.

Rafa Mir, por su parte, confesó: “Él daba un papel para ver dónde jugabas. Hacía cosas que al futbolista le descuadraban”.