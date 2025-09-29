Unai Emery y Klopp, candidatos a un mismo banquillo

Pese a tener contrato con el Villarreal, Unai Emery abandonó el submarino amarillo para entrenar al Aston Villa, equipo que recientemente abandonó Monchi. Ahora el técnico vasco podría seguir sus pasos ya que el Al-Ittihad de Karim Benzema está dispuesto a tentarle con un suculento salario para que se haga cargo de su banquillo, que ha quedado vacía después de que Laurent Blanc y todo su staff haya sido despedido.

Klopp y las otras alternativas del Al-Ittihad a Unai Emery para su banquillo

Si unas horas atrás se hablaba de Xavi Hernández como candidato al banquillo del Al-Ittihad y de Sergio Conceição como el gran favorito para sentarse en él por complicaciones en la negociación con el técnico catalán; ahora, medios como Arriyadiyah y Al-Riyadh incluyen también en la terna a Unai Emery, a Luciano Spalletti y a Jürgen Klopp.

En lo que respecta a este último, desde que dejara el Liverpool en 2024, ejerce de responsable del fútbol en el conglomerado Red Bull, donde supervisa academias y equipos en varios países. Aún así, los jeques del Al-Ittihad, los mismos que han convertido a Karim Benzema en el tercer futbolista mejor pagado del mundo tras Cristiano Ronaldo y Leo Messi, están dispuesto a tentar al alemán por un suculento salario para que regrese a los banquillo. Este movimiento buscaría hacer feliz a Benzema, que ha negado ser el responsable de la salida de Laurent Blanc y es que el galo termina contrato a final de temporada y el conjunto saudí quiere que renueve por todos los medios.

Aún así la posibilidad de que Jürgen Klopp deje el cargo que actualmente ostenta y tome las riendas del Al-Ittihad parece complicada, por lo que la opción de Unai Emery no es descabellada.