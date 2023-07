El equipo de LaLiga que sueña con fichar a Fernando Pacheco

El Valencia sueña con vender a Mamardashvili este verano, con poder cuadrar sus cuentas gracias a su traspaso y con fichar a Fernando Pacheco como recambio del georgiano. Pese al descenso del Espanyol, el guardameta de 31 años se ha mostrado dispuesto a seguir defendiendo su portería en Segunda División. No obstante, el poder seguir en LaLiga EA Sports, como titular y en un equipo como el Valencia, podría hacer cambiar de opinión.

Según Plaza Deportiva, el Valencia sueña con Fernando Pacheco. Sin embargo, el que fuera portero del Alavés sólo será una opción si Mamardashvili abandona el equipo, lo que da sentido a sus palabras. Y es que, al ser preguntado por su continuidad en el Espanyol tras su descenso a Segunda División, Fernando Pacheco, que firmó con el cuadro perico en enero y hasta 2026, manifestó: “El club y el entrenador saben desde antes de acabar la temporada cuál era mi prioridad. Les dije que acababa de llegar, que estaba muy feliz aquí y que pasase lo que pasase mi prioridad era continuar aquí. A no ser que me digan que recoja los bártulos y me vaya...”.

El rival del Valencia en la puja por Fernando Pacheco

Fernando Pacheco tendría otro pretendiente en LaLiga EA Sports, el Cádiz. El equipo andaluz está cerca de vender a Ledesma al Almería y piensa en él como recambio. No obstante maneja otras opciones como la de Edgar Badía, que también ha bajado con el Elche, y Masip, que ha hecho lo propio con el Real Valladolid. De los tres, sería este último el que más opciones tendría de recalar en el Cádiz.