El Atlético de Madrid puede cerrar el mercado fichando a un cotizado delantero

El nigeriano Ademola Lookman se presentó este martes en la ciudad deportiva del Atalanta tras dos semanas de ausencia voluntaria debido a su deseo de recalar en el Inter de Milán, una operación de la que se ha retirado tras ofrecer 45 millones de euros. Esto es algo que quiere aprovechar el Atlético de Madrid para cerrar su plantilla con el delantero de 27 años. La llegada de Ademola Lookman al conjunto rojiblanco, además, podría implicar la salida de un Alexander Sorloth que parece molesto con su suplencia.

Ademola Lookman, nombrado Balón de Oro africano en 2024 y con contrato con el Atalanta hasta 2027, no acudía a la ciudad deportiva de Zingonia desde el pasado sábado 2 de agosto, un día antes de hacer pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter de Milán. Sin embargo, el club bergamasco no tenía intención de vender a su estrella a ningún equipo italiano, condición que según el propio CEO del club, Luca Percassi, acordó con el jugador la temporada pasada.

La retirada del Inter y la tensión con el Atalanta ponen en bandeja al Atlético de Madrid el fichaje de Lookman

El Inter de Milán, según apuntan medios locales, desistió en las últimas horas en la negociación por la negativa del Atalanta y dio, por ahora, como cerrada la posibilidad de fichar a Ademola Lookman, por lo que el jugador podría ver con buenos ojos recalar en el Atlético de Madrid.

Y es que la continuidad de Ademola Lookman en el Atalanta se ha complicado por su ausencia injustificada. El delantero no mandó parte médico que pudiera probar una lesión que le impidiera ir siquiera a realizar trabajo individual a la ciudad deportiva, lo que podría acarrearle ahora una sanción del club, aumentando aún más la tensión entre las partes.

No obstante, no es la primera vez que Ademola Lookman se declara en rebeldía, pues el verano pasado, después de ganar la Liga Europa con un ‘hat-trick’ suyo, pidió no ir convocado la primera jornada de Serie A para esperar un posible movimiento del PSG. Además, tuvo también un enfrentamiento público con Gian Piero Gasperini, su entrenador (ahora en la Roma), que le tachó de mal lanzador de penaltis tras la eliminación de Liga de Campeones ante el Brujas.

Esta última campaña, Ademola Lookman marcó un total de 20 goles entre Serie A y Champions.