El entrenador de LaLiga que ha solicitado a su equipo el fichaje de Denis Suárez

Denis Suárez, que este verano ha entrado en su último año de contrato con el Villarreal, podría regresar nuevamente al Celta de Vigo. Y es que su entrenador, Claudio Giráldez, habría solicitado su fichaje.

Así lo asegura Matteo Moretto, que señala que el Celta de Vigo necesita desprenderse de futbolistas para generar espacio salarial y tener una ficha libre para Denis Suárez para acometer su fichaje. Con ese mismo objetivo, y dada su situación contractual, el Villarreal no pondría obstáculos a la salida del centrocampista de 31 años.

Denis Suárez jugó la pasada temporada, en la que el Villarreal se clasificó para la Champions League, 21 partidos. El gallego jugó en las categorías inferiores del Celta de Vigo hasta que en 2011 fichó por el Manchester City. Denis Suárez regresaría dos años después a España para reforzar el filial del Barcelona. Del conjunto azulgrana, el centrocampista fue cedido al Villarreal primero y al Arsenal después hasta que fue traspasado al Celta de Vigo en 2019. En el equipo gallego militó tres campañas jugando un total de 105 encuentros y anotando 5 goles.

Denis Suárez jugó también una temporada en el Espanyol, club del que recaló en el Villarreal en 2023.

Denis Suárez podría volver al Celta de Vigo tras ser tentado desde México

Cabe señalar que este verano Denis Suárez ha sido tentado desde México. Tanto el Rayados de Monterrey de Sergio Ramos, de Sergio Canales y de Óliver Torres como el Club América han tocado su puerta. No obstante, el centrocampista vería con mejores ojos seguir en LaLiga EA Sports y más si es para volver al Celta de Vigo, equipo con el que podría disputar la Europa League.