El Valencia encuentra acomodo para uno de sus descartes

Tras ser descartado, junto a Hugo Guillamón, por Carlos Corberán para el estreno liguero del Valencia ante la Real Sociedad, Sergi Canós, que tampoco estuvo en la concentración de Girona, pondrá rumbo a Grecia de la mano del Aris de Salónica.

El extremo de 28 años, que ya jugó en su día en el Olympiakos, tenía un buen cartel en Grecia, país al que no le importaría volver y más después de que el Valencia le haya retirado el dorsal número 7 para dárselo a Danjuma. El traspaso de Sergi Canós dejará una cantidad simbólica en las arcas del conjunto che, que busca, con este movimiento, ahorrarse su ficha. El atacante, por su parte, recalará en el Aris de Salónica pese a tener contrato con el Valencia hasta 2027.

Aunque Sergi Canós disputó un total de 22 partidos la temporada pasada, apenas superó los 700 minutos de juego, por lo que sólo registró un gol y repartió 5 asistencias.

La salida de Sergi Canós al Aris de Salónica hará sitio en el Valencia a Umar Sadiq

El hueco que dejará la salida de Sergi Canós al Aris de Salónica lo cubrirá el regreso de Umar Sadiq. Y es que el Valencia ya ha alcanzado un nuevo acuerdo con la Real Sociedad para ofrecer acomodo al delantero de 28 años en sus filas en calidad de cedido. También a préstamo, Umar Sadiq recaló en el conjunto che el pasado mes de enero, disputando un total de 19 partios en los que anotó 6 goles.