El Atlético reacciona al interés del Barcelona por Julián Álvarez interesándose por dos de sus futbolistas

Aunque mucho se está hablando del interés del Barcelona por Julián Álvarez, en los últimos días, dos futbolistas del conjunto azulgrana han sido relacionados con el Atlético de Madrid. Uno de ellos es Robert Lewandowski, con el que el equipo catalán no cuenta de cara a la siguiente temporada. El otro, Andreas Christensen, al que Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, conoce a la perfección.

En lo que respecta a Robert Lewandowski, aunque con una edad superior, 37 años, podría recalar en el cuadro colchonero al igual que Luis Suárez en su día. Dicho movimiento permitió al Atlético de Madrid proclamarse campeón de Liga aquella temporada. En el caso del polaco, al igual que el uruguayo, debería rebajarse considerablemente el sueldo para poder recalar en el conjunto rojiblanco; y es que, actualmente, cobra en el Barcelona más de 600.000 euros semanales.

Andreas Christensen, por su parte, podría seguir los pasos de Clément Lenglet. El defensor de 29 años, tras solo disputar el pasado curso 6 partido con el Barcelona, ha perdido su condición de indispensable. Tanto es así que ha pasado a ser el cuarto central del Barcelona tras Pau Cubarsí, Eric García y Ronald Araújo, motivo por el que vería con buenos ojos cambiar de aires. También el conjunto azulgrana vería con buenos ojos hacer caja por el danés teniendo en cuenta que en verano entrará en su último año de contrato. Esto es algo que querría aprovechar Mateu Alemany para llevar a Andreas Christensen al Barcelona.

La respuesta del agente de Julián Álvarez al interés del Barcelona

Recientemente, el que fue preguntado por el interés del Barcelona por Julián Álvarez fue Fernando Hidalgo su agente, que dijo: “Nada de lo que se está escribiendo es cierto. Solo son hipótesis imaginativas en estos momentos”.

“Obviamente, Julián tiene admiración por los clubes españoles, y al seguir cuando era niño la carrera de Leo Messi... No hay muchos argentinos que no tengan un sentimiento especial hacia el Barcelona”, agregó.