Cañizares alude a los insultos homófobos que recibió para mandar un recado a Vinícius

El Valencia ha vetado la presencia de una productora brasileña en Mestalla que iba a aprovechar la visita del Real Madrid para grabar imágenes para un documental para Netflix sobre Vinícius. Esto es algo que Cañizares, que fue capitán del conjunto che, entiende. Y a su época en activo se remontó el exguardameta para señalar que nunca tachó a una afición entera de homófoba pese a los insultos que recibía en los estadios por llevar el pelo teñido.

Respecto a la negativa del Valencia a que se grabe en su estadio parte del documental de Vinícius, Cañizares señaló: “Lo del documental es una productora brasileña y a Brasil llegó una información totalmente distorsionada de lo que ese día pasó en Mestalla. La gente de Valencia está ofendida porque se trasladó al exterior una imagen de que Valencia es una ciudad racista, y eso no es verdad. Si vemos los comentarios en redes de brasileños sobre el incendio de Valencia nos dan ganas de vomitar y todo eso fue una consecuencia de la imagen que se trasladó de la ciudad. Aquí se teme que si una productora viene a filmar una grada de Mestalla, no nos apetece que esa gente, la más radical y más maleducada, sea la imagen del Valencia. Nos apetece que se les grabe de otra manera: por las fuerzas del orden público”.

Cañizares y los insultos homófobos que recibió

Sobre los insultos que homófobos que recibió, dando un palo a Vinícius, Cañizares recalcó: “Jamás se me ocurrió decir que toda la afición de un estadio era homófoba. Sí he dicho alguna vez que hay personas que no deberían estar en los campos”.