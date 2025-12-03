Confirma que Guardiola le ha comunicado que será su sucesor en el Manchester City

El presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, afirmó que Pep Guardiola había comunicado a Vicent Kompany que sería su sucesor en el Manchester City. Sobre ello fue cuestionado el entrenador belga en la previa del partido de Copa que enfrentará a su equipo con el Union Berlín.

“Uli Hoeness afirmó que Pep Guardiola le comunicó que usted será su sucesor en el Manchester City. ¿Conoce los planes de Pep y cuánto tiempo quiere quedarse en el Bayern?”, cuestionaron en rueda de prensa a Vicent Kompany.

Confirmándolo, el entrenador del Bayern de Múnich respondió: “En el fútbol nunca se puede pensar demasiado a futuro. Estoy 100% concentrado en lo que podemos lograr con el Bayern. No pienso en nada más, solo en el partido de mañana y en mi equipo. Pep ya lo dijo hace dos años y el año pasado”.

Kompany, a la espera de que Guardiola decida terminar su etapa en el Manchester City

Pep Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027; sin embargo, aunque el Bayern de Múnich tenía firmado a Vicent Kompany hasta esa misma fecha, logró que renovase hasta 2029.

Por su parte, Pep Guardiola no ha descartado extender su contrato con el Manchester City hasta esa misma fecha. “Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien”, declaró el entrenador catalán el pasado mes de agosto en una entrevista para el canal Men In Blazers.