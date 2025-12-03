Neymar toca fondo: El equipo que ha descartado su fichaje

Tras pasar sin pena ni gloria por Arabia Saudí, donde apenas pudo jugar en el Al-Hilal por culpa de las lesiones, Neymar no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba en el Santos. Tanto es así que no ha sido convocado por Carlo Ancelotti por Brasil, lo que pone en peligro su presencia en el próximo Mundial. Es por ello por lo que tenía intención de regresar a Europa en el mercado invernal, aunque pocos clubes parecen dispuestos a sumir una ficha como la suya en enero. Es por ello por lo que el delantero de 34 años estaba abierto a recalar en el Inter Miami para volver a compartir ataque con Leo Messi y con Luis Suárez; sin embargo, el equipo estadounidense ha descartado su fichaje.

Así lo asegura SPORT, que señala que, en esta ocasión, el Inter Miami priorizará lo deportivo a lo comercial. Así pues, su prioridad en el mercado será darle a Javier Mascherano los jugadores que necesita antes que firmar un gran reclamo internacional como sería Neymar.

Neymar, por tanto, deberá seguir buscando equipo ya que el próximo 31 de diciembre termina contrato con el Santos, con el que esta temporada ha jugado 24 partidos anotando 8 goles y repartiendo asistencias. De no encontrar acomodo, el brasileño se despediría definitivamente de su sueño de volver a defender nuevamente la camiseta de Brasil en un Mundial.

Ancelotti y la posibilidad de convocar a Neymar con Brasil

Días atrás, cuestionado al respecto en una entrevista para Esporte Record, Carlo Ancelotti dijo: “Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores muy buenos, necesito elegir jugadores que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%, porque es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. En ataque, tenemos muchos jugadores muy buenos”.

“Creo que tiene un gran talento. Tuvo la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que estuvimos juntos. No pudo prepararse para estar en buena forma física debido a las lesiones. Estamos en noviembre...”, añadió el seleccionador brasileño sobre Neymar.