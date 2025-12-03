Reconoce haber recibido una oferta para abandonar el Betis

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de septiembre, poco antes de que cerrase el mercado, el Betis recibió una oferta para vender a Sergi Altimira que rechazó. Así lo ha reconocido el propio centrocampista de 24 años en una entrevista.

Preguntado si pudo salir del Betis este verano, Sergi Altimira confirmó en Jigantes: “Tuve la oportunidad. Llegó una oferta en las últimas 48 horas antes del cierre. El Betis dijo que no era suficiente y que iba a ser importante”.

La oferta que el Betis consideró insuficiente por Sergi Altimira

El Betis, que vendió este verano a Johnny Cardoso por 24 millones al Atlético de Madrid y a Jesús Rodríguez por 22,5 al Como, no quiso vender por la misma cantidad a Sergi Altimira al Eintracht de Frankfurt alemán.

Si bien el centrocampista no ha hablado de las cifras de la operación ni de quién fue su pretendiente, sí lo hizo en su día el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano.

El Betis pudo rechazar la oferta del Eintracht de Frankfurt por Sergi Altimira, que es fundamental en los esquemas de Manuel Pellegrini, gracias a que ingresó 62,33 millones de euros en verano. Gracias a las ventas realizadas, el club de las Trece Barras pudo cerrar el mercado fichando a Antony al Manchester United a cambio de 22 millones. Tras él, el segundo fichaje más caro del equipo andaluz fue el de Nelson Deossa por 11,7 millones.

De haber aceptado la propuesta del Eintracht de Frankfurt por Sergi Altimira, el Betis hubiera ingresado 18,5 millones de euros de inmediato y 4 en función de variables.