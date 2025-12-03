El agente de Penev actualiza su estado de salud y desvela el desorbitado precio de las inyecciones que necesita para su tratamiento

Lubo Penev, exfutbolista de Valencia, Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Compostela, permanece ingresado en una clínica oncológica de Augsburgo por un cáncer de riñón con pronóstico muy grave. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA de que el Valencia y su Fundación iban a recaudar fondos para ayudar a sufragar la operación de casi 300.000 euros a la que tiene que someterse; su agente, Juanjo Rodri, además de actualizar el estado de salud del búlgaro, ha desvelado el precio de las inyecciones del tratamiento de inmunología al que tendrá que someterse.

Cuestionado en Superdeporte por el estado de salud de Penev, Juanjo Rodri comentó que no hay avances: “Nos vamos haciendo la idea de que la situación es la que es y lo asimilas, no queda otra. De lo que sabemos hoy desde Alemania, todo continúa igual. Lubo está en un estado semiinsconsciente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir”.

El precio de las inyecciones del tratamiento de inmunología de Lubo Penev

“Estamos pendientes de empezar el tratamiento de la inmunoterapia con el objetivo de parar el avance del cáncer. Es un tratamiento que se basa en unas inyecciones carísimas por otra pate que se tienen que suministrar regularmente, no son cuestión de dos o tres. Es un tratamiento largo, cada inyección está por encima de los 10.000 euros. Y si a esos añadimos que la sanidad privada de Alemania no es precisamente barata porque él está en un hospital privado.... todo eso va elevando el dinero”, añadió el agente de Lubo Penev.

Sobre la iniciativa del Valencia, a la que se han sumado Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Compostela en España, indicó: “Mi hija por cuestión de idioma está hablando con su familia, ellos saben que desde Valencia estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar y suavizar la situación. Hay muchas personas interesados que a mí personalmente me han pedido la cuenta bancaria para ayudar... pero eso se traducirá en una aportación más simbólica que otra cosa. Creo que los que tienen que tirar del carro son los clubes a los que ha pertenecido. Espero y estoy seguro que los clubes van a colaborar. El que quiera colaborar, agradecidos. Para mí es tan importante, en plan romántico, que mucha gente aporte dinero aunque sea un euro, que haya una respuesta popular. Lubo se merece una respuesta popular como reconocimiento a que fue el ídolo de toda una generación”.