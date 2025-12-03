El tercer fichaje más caro en la historia del Athletic se ofrece para volver

Tras Iñigo Martínez y Yuri Berchiche, Álvaro Djaló se convirtió hace dos veranos en el tercer fichaje más caro en la historia del Athletic. El conjunto vasco pagó 15 millones de euros al Braga por él para cubrirse ante la posible marcha de un Nico Williams que, a día de hoy, sigue en el equipo. Además, el rendimiento del extremo de 26 años no estuvo a la altura de las expectativas, motivo por el que este verano fue cedido al Al-Gharafa, donde tiene como compañero a Joselu. Sin bien el conjunto saudí tiene una opción de compra por Álvaro Djaló, el atacante quiere volver al Athletic, con el que tiene contrato hasta 2029, y así lo ha expresado en una entrevista.

“Estoy cedido y me gustaría volver para demostrar lo que valgo. De todas formas, mi primer reto es volver a disfrutar con el fútbol y ser feliz. Volver al Athletic no está en mis manos”, señaló en el diario AS.

Y es que Álvaro Djaló es consciente de que su rendimiento no estuvo a la altura en su primera temporada en el conjunto vasco. “No estuve bien psicológicamente y no pude estar a la altura. No jugaba y me costó adaptarme a la situación”, explicó. “Debí creérmelo un poco más, como había hecho en Braga”, añadió.

Álvaro Djaló, además, reconoció que le molestó salir en verano en calidad de cedido en una temporada en la que el Athletic iba a volver a jugar la Champions. “Iba a ser una temporada ilusionante para mí, pero no salieron bien las cosas. Me molestó tener que irme, pero es parte del fútbol y lo he asumido”, indicó.

Sobre si le dolieron los comentarios en redes sociales, dijo: “Me dolió más ver a mi gente cercana tener que aguantar ciertas cosas de gente anónima. Al inicio estaba pendiente de las redes sociales, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que no me hacía bien a mí mismo. Por eso me aislé buscando tranquilidad y tratando de encontrar lo mejor en mi interior y no en el exterior”.

El reproche de Álvaro Djaló a Valverde en su paso por el Athletic.

Álvaro Djaló también fue preguntado si hablaba con Ernesto Valverde, entrenador del Athletic. “En la temporada que pasé allí hablé con él dos o tres veces, no más. Lo hice mucho con el psicólogo, con el director deportivo y con mis compañeros, que intentaban ayudarme. El problema es que cuando la cabeza no funciona es imposible que las cosas salgan bien. Es el motor del ser humano y en el fútbol es imprescindible”, respondió.

Sobre si echó en falta más apoyo por parte de Valverde, admitió: “Sí. Se lo comenté a Mikel González, el director deportivo. Si me hubiera hecho sentirme un poco más importante habría sido otra historia porque me habría dejado la piel mucho más”.