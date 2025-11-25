Hoeness critica a LaLiga: "En cualquier otro país, el Barcelona no jugaría en Primera con su deuda"

El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, criticó duramente al Barcelona y dijo que en ningún otro país el club catalán podría jugar en la Primera División con la deuda que tiene, algo que sí permite LaLiga.

"El Barcelona no es naturalmente un modelo. En cualquier otro país ya hace tiempos que no estaría en Primera. Si se tiene una deuda de 1.300 millones de euros, ¿cómo es eso posible?", dijo en el Podcast OMR. "Para mí, es inexplicable que sigan en Primera", agregó.

La Bundesliga sería más estricta con el Barcelona que LaLiga según Hoeness

El Barcelona es, para Uli Hoeness, justamente lo contrario de lo que el quiso imponer durante su larga gestión en el Bayern de Múnich, que se basaba en el principio de que un club no debe gastar a mediano plazo más de lo que ingresa.

Según Uli Hoeness, el Barcelona no sobreviviría en la Bundesliga debido a las estrictas reglas financieras para obtener la licencia.