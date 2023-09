Un conocido entrenador da calabazas al Almería

Aunque Vicente Moreno aún no ha sido cesado, no estuvo presente en el último entrenamiento del Almería. El colista de LaLiga EA Sports busca un nuevo técnico y ese no será Javi Gracia, que habría descartado está opción según ha trascendido en las últimas horas.

«Gracia no va a entrenar a ningún equipo, de momento, así que no es opción para firmar por el Almería», decían en El Chiringuito sobre la posibilidad de que volviera a entrenar al equipo andaluz, algo que ya hizo en su día.

Además de Javi Gracia, otro técnico que no dirigirá al Almería es Gennaro Gattuso, que se ha comprometido con el Olympique de Marsella. Es decir, que de los tres entrenadores que han sido relacionados con el conjunto andaluz en las últimas horas, la única opción posible es la de Marcelino García Toral. No obstante se trata de una opción complicada ya que recientemente abandonó el Olympique de Marsella.

Vicente Moreno no dirigió el último entrenamiento del Almería

Vicente Moreno no dirigió en la matinal de este miércoles el entrenamiento del Almería, que regresó al trabajo tras la derrota sufrida por el martes ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, donde cayó 5-1 y dejó una mala imagen en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, tras la que el equipo se mantiene como colista en la clasificación y sin ninguna victoria.

Sin embargo, cerca de las once de la mañana la sesión no había comenzado y Vicente Moreno abandonó las instalaciones del estadio en su vehículo, sin que la entidad haya anunciado nada sobre el futuro del técnico valenciano, que llegó el pasado verano procedente del Al-Shabab, de la Liga en Arabia Saudí, para sustituir a Rubi.

Todo apunta a que la sesión de trabajo, que tenía por objeto la recuperación de los jugadores tras el fiasco del partido en Sevilla, la habría dirigido Alberto Lasarte, técnico que el pasado curso llevó al equipo de División de Honor Juvenil con el que jugó la final del Copa del Rey y actualmente dirige al Almería B, de Tercera RFEF, pensando ya en el partido que el próximo domingo disputará el primer equipo en el Power Horse Stadium frente al Granada, de la octava jornada de LaLiga.