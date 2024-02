Un conocido equipo tiene a Xabi Alonso como objetivo prioritario para la próxima temporada

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ha dado un paso de gigante para conquistar la Bundesliga al imponerse 3-0 al Bayern de Múnich, un triunfo con el que distancia a 5 puntos a su principal rival por el campeonato. De conquistar la liga, pese a su renovación, el técnico tolosarra podría abandonar el conjunto alemán para tomar las riendas del Liverpool.

Y es que en Anfield buscan un recambio para un Jürgen Klopp que ha decidido no continuar la próxima temporada. Xabi Alonso no podría decir que no a su exequipo, motivo por el que tendría una cláusula liberatoria en su contrato con el Bayer Leverkusen que le permitiría fichar gratis por el Liverpool.

Según el periodista Nicolò Schira, el entrenador donostiarra es la opción favorita en Anfield y Rúben Amorim, del Sporting de Portugal, la principal alternativa al español.

Schweinsteiger ve a Xabi Alonso en el Liverpool

El ex internacional alemán Bastian Schweinsteiger cree que el actual entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, terminará entrenando al Liverpool y considera que esto puede pasar el próximo verano. "Conozco a Xabi y creo que su gran sueño es entrenar al Liverpool y me puedo imaginar que sea esta verano cuando se marche a Liverpool", dijo el ex jugador del Bayern a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).

Xabi Alonso jugó entre 2004 y 2009 en el Liverpool, equipo con el que ganó en 2005 la Liga de Campeones. Luego pasó al Real Madrid y al Bayern de Múnich, donde fue compañero de Schweinsteiger durante una temporada.

Cabe señalar que Xabi Alonso no ha querido responder con claridad cuando se le ha preguntado su piensa seguir la próxima temporada en el Bayer Leverkusen. "Es una pregunta directa pero yo no tengo una respuesta directa", contestó a una pregunta al respecto.