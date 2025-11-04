David Beckham, nombrado caballero por el rey Carlos III

David Beckham ha vivido este martes 4 de noviembre uno de los momentos más emocionantes de su vida. El deportista ha sido condecorado por el rey Carlos III como caballero en una ceremonia en el Castillo de Windsor por sus servicios al deporte y las causas sociales como UNICEF o The King's Foundation. Acompañado por su esposa Victoria, el futbolista ha sido otorgado con una de las distinciones más importantes del Reino Unido. "Tras crecer en el este de Londres con padres y abuelos tan patriotas y orgullosos de ser británicos, nunca podría haber imaginado que recibiría un honor tan verdaderamente humilde", escribió Beckham en un comunicado tras conocer que iba a ser nombrado caballero.

Vestido de Victoria Beckham

Para esta histórica cita, David Beckham ha lucido un traje diseñado por Victoria, siendo el primer traje masculino creado por la diseñadora. "David se burla de Victoria porque nunca le hace ropa. Así que cuando se enteraron en primavera de que David iba a tener su gran día en Windsor a finales de año, Victoria decidió que tenía tiempo suficiente para hacerlo realidad", confiesa una fuente cercana al "Daily Mail".

David Beckham junto a su esposa, Victoria, y sus padres Gtres

Victoria, para ser nombrada Lady Beckham, ha lucido el vestido Bela de sus diseños, el traje más famoso y utilizado por las royals europeas como la Reina Letizia. En este día tan importante, David también ha estado acompañado por sus padres, Ted y Sandra, que también ha llevado un diseño de Victoria.

Ceremonia solemne cargada de emoción

David Beckham ha sido nombrado caballero en una ceremonia solemne en el Castillo de Windsor a manos del rey Carlos III, con el que mantiene una cercana amistad. Allí, el exfutbolista se ha inclinado ante el soberano, momento que ha vivido con mucha emoción el que fue jugador del Real Madrid, tal y como ha confesado a los medios al finalizar la ceremonia.