Decisión tomada: ¿Romperá el Atlético de Madrid la cesión de Saúl Ñíguez al Sevilla?

Aunque el Atlético de Madrid cedió por dos temporadas a Saúl Ñíguez al Sevilla, tiene la opción de romper dicho préstamo en verano para que regrese al conjunto rojiblanco si Diego Simeone lo estima oportuno. Sin embargo ni el técnico argentino ni el club consideran que deba volver, por lo que el centrocampista de 30 años seguirá, en principio, la próxima campaña en el equipo andaluz.

Y es así en principio porque el Atlético de Madrid se sigue haciendo cargo de 12 de los 14 millones de euros que Saúl Ñíguez cobra por temporada. Aún así, con el objetivo de liberar masa salarial para otros futbolistas, el cuadro colchonero accedió a cederle al Sevilla a cambio de tan sólo 2 millones de euros. No obstante, el contrato de Saúl Ñíguez estipula que puede ser vendido en verano si así el Atlético de Madrid se ahorra la totalidad de su ficha. De no recibir ofertas, el futbolista ilicitano seguirá a préstamo en el Sevilla, quedando libre el 30 de junio de 2026.

Saúl Ñíguez, por su parte, estaría abierto a cambiar de aires y a una nueva aventura en el extranjero aunque siempre ha manifestado que es feliz en el Sevilla.

Saúl Ñíguez pudo fichar por el Barcelona

Saúl Ñíguez contaba recientemente que estuvo cerca de recalar en su día en el Barcelona, que adquirió una opción preferencial sobre él cuando traspasó a David Villa al conjunto rojiblanco. Sobre por qué no acabó en el equipo catalán dijo en una entrevista para El Desmarque: “Mi entorno sí que estaba, por lo que se ve, hablando y estuvimos bastante cerca. Luego a mí cuando me llegó ya no estaba nada, porque yo había renovado mi contrato con Atlético de Madrid. Todo el tema del entorno, que sí que estaban negociando, pero bueno, a mí me presentó el Atleti una oferta de renovación y yo decidí firmar antes que marchar”.