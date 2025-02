Saúl Ñíguez explica por qué no fichó por el Barcelona

Saúl Ñíguez, que esta temporada juega en el Sevilla cedido por el Atlético de Madrid, estuvo cerca de recalar en su día en el Barcelona, que adquirió una opción preferencial sobre él cuando traspasó a David Villa al conjunto rojiblanco. Sobre por qué no acabó en el equipo catalán ha hablado el centrocampista de 30 años ahora en una entrevista.

“Mi entorno sí que estaba, por lo que se ve, hablando y estuvimos bastante cerca. Luego a mí cuando me llegó ya no estaba nada, porque yo había renovado mi contrato con Atlético de Madrid. Todo el tema del entorno, que sí que estaban negociando, pero bueno, a mí me presentó el Atleti una oferta de renovación y yo decidí firmar antes que marchar”, relató Saúl Ñíguez en El Desmarque.

El día que Saúl Ñíguez marcó dos goles al Barcelona

El futbolista ilicitano, que se ha enfrentado 23 veces al Barcelona, logró hacerle dos goles al conjunto azulgrana en un Camp Nou vacío, algo que también recordó: “Teníamos una lista de lanzadores, Diego Costa falló el primero y para que el portero no lo esperase, por así decirlo, me tocó a mí. Diego me preguntó, le dije que sí y entró. El segundo también lo metí”.

Por último, Saúl Ñíguez pidió al Barcelona que cuidase a Lamine Yamal: “Si quieren que le vaya bien, tienen que frenar mucho. Primero, porque Messi es único. No creo que vaya a haber nadie que se le acerque. Cristiano es único. Son jugadores que han estado 10, 15, 20 años en la élite dando un nivel estratosférico”. “Desde la EURO, Lamine Yamal está espectacular, pero las comparaciones no son buenas. Como aficionado español, tenemos que proteger al chico, que se dedique a jugar, que fluya y las cosas le salgan bien”, concluyó.