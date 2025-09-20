El dineral que se ha embolsado Mourinho con sus despidos

Dos semanas después de ser cesado por el Fenerbahçe, que ha tenido que hacer frente a su elevado finiquito, José Mourinho ha sido anunciado como nuevo entrenador del Benfica. Tal ha sido el dineral que se ha embolsado el técnico portugués con sus despidos, que el conjunto luso ha querido protegerse incluyendo una cláusula secreta en su contrato.

José Mourinho, que curiosamente empezó su carrera en solitario como primer entrenador en el Benfica 25 años atrás, pasó después por el Leira y por el Oporto, equipo con el que conquistó su primera Champions League. Tras esta gesta, el luso recaló en el Chelsea, con el que ganó tres Premier League, aún así fue despedido en las dos etapas en las que dirigió al equipo inglés, lo que le reportó 20,9 millones de euros y 9,6.

El Real Madrid tuvo que hacer frente al tercer mayor finiquito de su carrera abonando a José Mourinho 19,7 millones de euros por su salida en 2013. Con el conjunto blanco conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Sin embargo, el finiquito que más dinero ha reportado a José Mourinho ha sido el que le abonó el Manchester United en 2018, 22 millones de euros. Tampoco se queda atrás el que percibió por parte del Tottenham en 2021, 17,4 millones de euros.

Más modesto, por su parte, el que le pagó la Roma en 2024, 3,5 millones. Por último, el finiquito al que ha tenido que hacer frente el Fenerbahçe por despedir a José Mourinho ha sido de 15 millones de euros.

El dinero total que se ha embolsado Mourinho con sus despidos

Así pues, el técnico de 62 años se ha embolsado un total de 108 millones de euros en concepto de finiquitos a lo largo de su carrera.