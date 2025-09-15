La respuesta de Arteta al interés del Arsenal por Nico Williams

Además del Barcelona, el Arsenal lleva tiempo amenazando la continuidad de un Nico Williams que dio carpetazo a todos esos rumores renovando su contrato con el Athletic hasta 2035. Aún así, en vísperas de de su enfrentamiento en Champions League, Mikel Arteta, técnico del conjunto inglés, ha sido cuestionado al respecto.

“No puedo decir nada de eso. Sólo puedo decir que Nico es un pedazo de jugador, y lo disfrutan cada semana aquí y en la selección. No puedo decir mucho más”, dijo Mikel Arteta en rueda de prensa al ser preguntado por el interés del Arsenal en Nico Williams.

Arteta habló de Nico Williams y de Arteta

Además, el entrenador del Arsenal, agradeció las palabras que le dedicó el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, que lo calificó como “uno de los mejores entrenadores del mundo”, y aseguró que el preparador del equipo rojiblanco es “un referente” para él.

“Ernesto lleva 20 años en esta profesión y en cada sitio en el que ha estado ha dejado éxitos y también una huella por su forma de comportarse, su humanidad y una forma de hacer las cosas que le separa del resto de entrenadores”, alabó Mikel Arteta.

El técnico donostiarra, que confirmó la baja para este encuentro del noruego Martin Odegaard, aseguró que le apetece “mucho experimentar lo que se vive” en 'La Catedral', estadio en el que se estrena, y enfrentarse a un rival que la “va a exigir mucho” en este estreno en la Champions para ambos conjuntos.

De cara al partido, Mikel Arteta señaló que su objetivo es tratar de evitar que el Athletic les “lleve a hacer lo que ellos quieren”. “Cuando tienen esos buenos momentos son peligrosísimos y en casa tienen capacidad para generar de distintas maneras. Tienen muchas variables en función del contexto del partido. Nos conviene un partido diferente a eso, desactivar sus cualidades e imponer las nuestras”, concluyó.