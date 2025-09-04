El equipo español al que el Memo Ochoa dejó plantado este verano

Sin equipo desde que terminase contrato con el AVS de Portugal, el Memo Ochoa estuvo cerca de regresar a España este verano. El que fuera guardameta del Málaga y del Granada llegó a negociar su fichaje por el Burgos en El Plantío, aunque terminó rechazando la propuesta.

Cuestionado por el frustrado fichaje del Memo Ochoa, de 40 años, Michu, director deportivo del Burgos, señaló: “Podría entrar a valorar a todos los jugadores que pudieron estar con nosotros y no terminaron aquí, pero no me quiero enroscar en eso. Fue una opción que tuvimos y que no cristalizó”.

El balance del mercado del Burgos más allá del frustrado fichaje del Memo Ochoa

El director deportivo del Burgos hizo balance del mercado de verano y aseguró que el club ha logrado confeccionar “una plantilla con todas las posiciones dobladas y una competencia interna brutal”, lo que a su juicio garantiza que “quien baje el pistón perderá el puesto”.

Michu se mostró, en rueda de prensa, “muy contento y satisfecho” con el trabajo realizado y confía en que el equipo compita al máximo nivel en una Liga “tremendamente igualada”.

El director deportivo del Burgos admitió que algunos movimientos aún pueden producirse en mercados internacionales, en especial con Anderson Arroyo, pretendido por el Rubin Kazan: "Sería una venta histórica para el Burgos y una gran oportunidad para el chico, que podría jugar en Primera y ganar opciones de ir con su selección al Mundial”.

El Burgos ya blindó a Fer Niño hasta 2029 tras su gran inicio liguero y Michu confirmó que el club trabaja en nuevas renovaciones para asegurar patrimonio deportivo.

Sobre el límite salarial, explicó que rondará los 9 millones de euros, aunque no está agotado, y recordó que "la posible venta de Arroyo daría margen para reforzar aún más”.

En lo personal, Michu recalcó su compromiso con el proyecto y reconoció que su sueño es "ser director deportivo del Burgos en Primera División”.