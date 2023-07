Un equipo de LaLiga ofrece 8 millones al Espanyol por Sergi Darder

Aunque al Espanyol le gustaría seguir contando con Sergi Darder la próxima temporada, varios equipos de LaLiga EA Sports quieren aprovechar su descenso para hacerse con el centrocampista de 29 años. Si en las últimas horas ha trascendido un supuesto interés de la Real Sociedad, el Mallorca ha sido el primer equipo en trasladar una oferta por Sergi Darder.

Aunque el conjunto blanquiazul ha tasado al centrocampista en los 10 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión, el cuadro bermellón ha presentado una primera oferta de 8 millones. Y es que el Real Mallorca prefiere alcanzar un acuerdo amistoso con el Espanyol antes que llevarse a Sergi Darder a golpe de talonario. No obstante, el conjunto balear no tendrá ningún problema para pagar la cláusula del centrocampista ya que ha ingresado 22 millones de euros por la venta de Kang in Lee al PSG. Sergi Darder, nacido en Palma de Mallorca, vería con buenos ojos seguir jugando en Primera División defendiendo los colores del equipo de su ciudad natal.

Además de a Sergi Darder, el Mallorca quiere fichar a Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez ha regresado al Sevilla, con el que tiene contrato hasta 2025, después de que el Celta de Vigo no ejerciera la opción de compra que adquirió sobre él cuando el pasado verano se hizo con su cesión. Sin sitio en el conjunto hispalense, el centrocampista de 25 años volverá a salir este verano y podría encontrar un nuevo acomodo en LaLiga Santander de la mano del Real Mallorca. El cuadro bermellón está obligado a cubrir la marcha de Kang in Lee al PSG, y Javier Aguirre, que ya tuvo a Óscar Rodríguez a sus órdenes en el Leganés, querría que él fuera su sustituto.