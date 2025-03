El equipo de LaLiga que trata de fichar a coste cero a Sergio Reguilón

Aunque ha sido sorprendente que Sergio Reguilón no saliera del Tottenham en el mercado invernal teniendo en cuenta que sólo ha disputado 5 partidos hasta la fecha, el lateral de izquierdo de 28 años ha preferido agotar su contrato para poder tener más opciones este verano. Libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, y siendo una de sus prioridades el regresar a LaLiga EA Sports, el Sevilla, donde ya militó, tratará de hacerse con sus servicios a coste cero.

Así lo asegura Vamos Mi Sevilla, aunque habrá que ver si Sergio Reguilón ve con buenos ojos regresar a su exequipo si no se clasifica para disputar competiciones europeas la próxima temporada.

El paso de Sergio Reguilón por el Sevilla

Sergio Reguilón jugó en el Sevilla en la temporada 2019-2020 siendo todavía futbolista del Real Madrid. Gracias a su buen hacer en esa campaña, el lateral fue convocado con la Selección y vendido después por el conjunto blanco al Tottenham por 25 millones de euros.

Sin embargo Sergio Reguilón no ha estado a la altura en el cuadro londinense, equipo que le ha cedido al Atlético de Madrid, al Manchester United y al Brentford. Sin protagonismo, agotará su contrato sin minutos. Por suerte gracias a su buen hacer en el Sevilla, el club de Nervión está dispuesto a brindale una nueva oportunidad en sus filas. También, gracias a su buen hacer en el Sevilla, no le faltarán pretendientes en LaLiga EA Sports y más teniendo en cuenta que su fichaje no supone desembolso alguno.