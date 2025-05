El equipo que va a pagar a la Real Sociedad la cláusula de Zubimendi

Aunque Martín Zubimendi se mantuvo fiel a la Real Sociedad cuando el pasado verano fue tentado por el Liverpool tras ganar la Eurocopa, el centrocampista de 26 años pondrá rumbo a la Premier League de la mano del Arsenal de Mikel Arteta. Aunque se había hablado de la posibilidad de que recalase en el Real Madrid tras la llegada de Xabi Alonso, el conjunto blanco ha descartado pagar a la Real Sociedad los 60 millones de euros que figuraban en su cláusula de rescisión, algo que sí tiene a bien hacer el Arsenal.

Según la BBC, el cuadro londinense tiene previsto cerrar el fichaje de Martín Zubimendi de inmediato. De esta manera el Arsenal evitará que el Real Madrid cambié de opinión durante el Mundial de Clubes o de de que algún equipo que vaya a participar en este torneo tiente al internacional español.

Zubimendi, de decir que no al Liverpool por seguir en la Real Sociedad a fichar por el Arsenal un año después

Confirmando que fue tentado por el Liverpool el pasado verano, y explicando por qué había decidido seguir en la Real Sociedad, Martín Zubimendi contaba en Diario Vasco el pasado mes de diciembre: “La oferta del Liverpool me pilló por sorpresa. Estaba de vacaciones. Fue un momento extraño para mí, pero sopesé los pros y los contras y llegué a la conclusión que la mejor opción era quedarme en la Real Sociedad”.

Ya el pasado mes de agosto, con el mercado todavía abierto, Arne Slot había confirmado que el Liverpool intentó "todo" para fichar a Martín Zubimendi, pero que el centrocampista español de la Real Sociedad "decidió no venir".

"Ya he dicho muchas veces que nuestra plantilla es muy fuerte y que no es fácil encontrar jugadores que nos vayan a reforzar", dijo Arne Slot en la rueda de prensa previa al debut del Liverpool en la Premier League contra el Ipswich Town.

"Zubimendi era uno de ellos, pero decidió no venir, así que vamos con los que tenemos. Richard (Hughes, director deportivo del Liverpool) está tratando de fortalecer la plantilla, pero desafortunadamente decidió no venir. Hizo todo lo que pudo, pero el jugador no quiso venir y es obvio que no va a venir", añadió el técnico neerlandés, que esta temporada ha conquistado la Premier League con el Liverpool por delante del Arsenal de Mikel Arteta.