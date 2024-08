El equipo que podría traer de vuelta a LaLiga a Memo Ochoa

Memo Ochoa, que en su día defendió la portería del Málaga y del Granada, podría regresar a LaLiga EA Sports a sus 39 años. Sin equipo tras su paso por la Salernitana, el Espanyol piensa en él ante la posible salida de Joan García al Arsenal.

El guardameta de 23 años tiene ya un acuerdo con el Arsenal y, aunque de momento el Espanyol se remite a los 30 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión, todo parece indicar que ambas partes terminarán acercando posturas si Ramsdale abandona el cuadro londinense. Sin apenas margen para fichar un sustituto para Joan García, fichar a coste cero a Memo Ochoa, que se encuentra sin equipo tras su paso por la Salernitana, es una opción a tener en cuenta.

El Espanyol sólo se lanzará a por Memo Ochoa si Joan García es traspasado

No obstante, el Espanyol sólo se lanzará a por el mexicano si sale Joan García, que fue titular frente al Real Valladolid. Cuestionado por su futuro tras dicho choque, señaló: “Estoy muy tranquilo, soy una persona que me aíslo de estas cosas. Tengo la cabeza centrada aquí y pensando en el sábado. Seguir o no, en el fútbol estas cosas no se pueden decidir por uno mismo, pero estoy muy contento aquí”.

Sobre la primera derrota del Espanyol, por su parte, Joan García dijo: “Si está claro que veníamos aquí con el objetivo de sacar los tres puntos, no ha sido así. Creo que en la primera parte nos ha faltado mucho ritmo, profundidad y saber encontrar a los jugadores a la espalda y eso nos ha hecho ser muy planos. En la segunda parte hemos mejorado un poco, pero al final si tiramos la primera parte es complicado arreglarlo después”.

“Es la primera jornada y evidentemente queríamos ganar. Ahora tenemos una semana para afrontar el próximo partido y corregir las cosas que tenemos que corregir y para reforzar las buenas. Tenemos que pensar ya en la Real Sociedad”, añadió para finalizar.