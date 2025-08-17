El equipo al que podría volver De Gea gracias a una cláusula en su contrato

Aunque David De Gea renovó su contrato con la Fiorentina hasta 2028, una cláusula en su contrato le permite abandonar el equipo italiano a cambio de una cantidad relativamente pequeña. Esto es algo que querría aprovechar el Manchester United para hacerse nuevamente con el guardameta de 34 años, que vería con buenos ojos regresar a Old Trafford.

Y es que, en su regreso a Manchester, el propio David De Gea insinuó que sus caminos podían “cruzarse nuevamente”. El que fuera guardameta del Atlético de Madrid recaló en el United en 2011 a cambio de 25 millones de euros. David De Gea defendió la portería del conjunto inglés durante 12 temporadas y, siendo titular, decidió abandonar el equipo en la temporada 2022-2023 después de que el Manchester United decidiera cambiar las condiciones para su renovación. Tras una campaña sin equipo, David De Gea se comprometió el pasado verano con la Fiorentina, club con el que renovó recientemente hasta 2028. Ahora, gracias a la cláusula que el español incluyó en su contrato, podría volver al Manchester United según apunta The Sun.

David De Gea disputó el pasado curso un total de 32 partidos con la Fiorentina en los que encajó 35 goles. Gracias a su buen hacer, el cuadro viola terminó sexto en la clasificación, obteniendo así un billete para la presente edición de la Conference League.

El paso de De Gea por el Manchester United

Con el Manchester United, por su parte, David De Gea jugó 545 partidos oficiales en los que encajó 589 tantos.