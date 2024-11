El fichaje en LaLiga que volverá a intentar el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid intentó cerrar varios fichajes en LaLiga EA Sports este verano. Uno de ellos fue el de Javi Guerra, que terminó regresando a Valencia cuando se desbloquearon las negociaciones con el Chelsea por Conor Gallagher, al que finalmente reclutó. Aún así el conjunto rojiblanco trató de fichar a un segundo futbolista en su demarcación. Sin embargo, el Getafe se negó a negociar por Luis Milla sin margen para fichar a un recambio de garantías para él. Con la intención de fichar a un nuevo centrocampista, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid amenaza la continuidad de Samu Costa en el Real Mallorca. No obstante, la de Luis Milla es una opción más asequible, motivo por el que el cuadro colchonero volverá a intentar su fichaje.

Según Mundo Deportivo , el Real Mallorca espera sacar cerca de 20 millones de euros por Samu Costa, cifra que difícilmente alcanzará el Atlético de Madrid siendo el de Luis Milla un fichaje más asequible.

Luis Milla y su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid

Sobre su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid, Luis Milla dijo en Vamos Show: “El Atlético de Madrid surgió a última hora del mercado de fichajes. Yo no tenía ninguna expectativa en cuanto a salir este año porque yo estaba muy contento porque la verdad es que me siento muy bien en el club. Pero al final, por cuestiones de tiempo y porque no se dieron las cosas, no se llegó a concretar la situación. Pero tengo la suerte de decir que estoy muy feliz, que estoy contento y que la verdad es que no me ha distraído para nada porque, como digo, no tenía ninguna expectativa de salir este verano”.

“Yo iba conduciendo a casa y escucho ‘Luis Milla ha firmado por el Atlético de Madrid’ y digo ‘ése no soy yo’. Y más adelante ya dijeron años y tal. Y sinceramente, mucha pena por el chico que dijo eso porque yo entiendo que si es verdad.. pero tiene que contrastar las cosas un poco mejor, porque la realidad es que no era verdad y las circunstancias no eran las que se dijeron porque alguien se la debió colar, esa es la verdad”, añadió.