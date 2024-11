El equipo de LaLiga que quiere llevarse a Mika Mármol de la UD Las Palmas

Si Álvaro Valles sigue en la UD Las Palmas, aunque apartado del equipo, es porque el Betis no puso sobre la mesa el dinero que el conjunto canario pidió por su traspaso. Y es que, después de que el guardameta se negase a renovar, la UD Las Palmas estaba abierta a dejarle salir al entrar en su último año de contrato, aunque no a cualquier precio. Otro futbolista del conjunto canario que podría vivir una situación similar el próximo verano en Mika Mármol. El central de 23 años termina contrato en 2026 y, si no renueva, el Villarreal tratará de aprovechar esta situación para hacerse con sus servicios.

Así lo asegura Superdeporte, que afirma que el defensor es una petición de Marcelino García Toral. La UD Las Palmas, por su parte, dispone hasta final del presente curso para renovar a Mika Mármol, aunque lo tendrá difícil para extender su contrato mientras el equipo se vea amenazado con la sombra del descenso. De descender a Segunda División, el conjunto canario se vería obligado a dejar marchar al central ya sea al Villarreal o a cualquier otro club. De mantenerse en LaLiga EA Sports, y siempre y cuando Mika Mármol no renueve, la UD Las Palmas podrá pedir más dinero por su traspaso. En cualquier caso, al igual que a Álvaro Valles, no le dejará salir a cualquier precio.

Antes que con el Villarreal, Mika Mármol fue relacionado con el Atlético de Madrid

Cabe señalar que la pasada temporada, Mika Mármol fue relacionado con el Atlético de Madrid y también con el Como de Cesc Fábregas. Así pues, si el próximo verano entrase en su último año de contrato con la UD Las Palmas, otros equipos, además del Villarreal, se sumarán a la puja por el defensor.