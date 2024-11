El equipo de LaLiga que rechazó el fichaje de James Rodríguez

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el fichaje de James Rodríguez estuvo sobre la mesa del Celta de Vigo. Así lo ha reconocido ahora Marco Garcés, que señaló que el colombiano, que finalmente recaló a coste cero en el Rayo Vallecano, fue rechazado sin llegar a consultado al respecto Claudio Giráldez, técnico del equipo vigués.

Sobre el ofrecimiento de James Rodríguez al Celta de Vigo, Marco Garcés, contó en una entrevista para el Diario AS: “Me senté con su representante en Madrid, en un partido que tuvimos allí, dos meses antes de que empezaran a salir los rumores. Nosotros jugamos sin diez, entonces era difícil pensar donde ubicarlo. No llegamos a escalar hasta Claudio, teníamos claro lo que buscábamos“.

¿Por qué James Rodríguez no está triunfando en el Rayo Vallecano?

El técnico colombiano Pacho Maturana cree que la "motivación" es la clave del alto nivel que ofrece James Rodríguez con su selección en contraposición al papel secundario que desempeña en su club, el Rayo Vallecano.

"La motivación se consigue cuando se encuentra la palabra justa para decirle algo al jugador. Todos tenemos algo que nos mueve el piso y James siempre que lo llamaba la selección de Colombia jugaba bien porque tenía una responsabilidad con una persona que estaba creyendo en él", subrayó Pacho Maturana en una entrevista concedida a EFE.

"Cuando a James a veces no le iba bien en sus equipos el técnico de la selección iba personalmente a conversar con él. Eso es una manera de entender la motivación porque la motivación a veces se confunde con la animación. Todos tenemos algo que nos mueve el piso, que nos hace ser mejores y eso no está los libros, hay que descubrirlo a partir del conocimiento del jugador", añadió.

"Las eliminatorias son un escenario fantástico para clasificar y armar tu equipo para el Mundial. El Mundial es dentro de dos años. ¿Estará James dentro de dos años? No sé sí su físico le va a durar porque la selección son 15-20 días y el club es todo el tiempo. Entonces si no estás en forma en un club difícilmente vas a estar en forma en una selección", concluyó al ser preguntado por James Rodríguez.