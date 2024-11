El Betis prepara 18 millones para cerrar un fichaje por el que también puja el Sevilla

El Betis se reforzará en el mercado invernal, siendo una de sus prioridades el reforzar su zaga. Víctor Nelsson, central de 26 años del Galatasaray. Dado que el Sevilla también está en la puja por el defensor, el conjunto verdiblanco está dispuesto a alcanzar los 18 millones de euros para imponerse en ella.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que tras haber sido titular tan solo en dos partidos de liga, Víctor Nelsson ha rechazado renovar su contrato con el Galatasaray, que expira el 30 de junio de 2026. Aún así el club otomano no facilitará su salida y no le traspasará por menos de 18 millones de euros. Dicha cantidad estaría dispuesta a alcanzarla el Betis para no correr el riesgo de que Víctor Nelsson termine recalando en el Sevilla.

Además de por Víctor Nelsson, Betis y Sevilla pujan por Rayan Vitor

El Betis, feliz por haber reclutado en sus filas a Vitor Roque, al que podrá comprar al Barcelona, mira a Brasil con el objetivo de apuntalar su ataque. Allí se ha fijado en Rayan Vitor, extremo de 18 años del Vasco da Gama al que también pretende el Sevilla. Milan, Oporto y Olympique de Lyon también están tras los pasos del atacante.

Si otros equipos pujarán con el Betis y con el Sevilla para hacerse con Víctor Nelsson es algo que no ha trascendido. No obstante, pocos podrán alcanzar los 18 que pide el Galatasaray por su traspaso en el mercado invernal. Ni siquiera el Sevilla parece dispuesto a alcanzar esa cantidad en la próxima ventana de transferencias.