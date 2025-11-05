El futbolista del Getafe al que Juan Iglesias quiere ver en la Selección: "Ojalá no tengamos que esperar más"

Juan Iglesias, defensa del Getafe, aseguró en rueda de prensa que "hace tiempo" que ve a Luis Milla preparado para jugar con la selección española y dijo que espera que en la próxima convocatoria sea citado por Luis de la Fuente.

Luis Milla se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Es uno de los pilares del Getafe y lidera el apartado de máximo asistente de la Liga con seis pases de gol por delante de jugadores como Lamine Yamal, Marcus Rashford o Arda Güler, que acumulan uno menos.

Juan Iglesias, destacó el trabajo de su compañero y afirmó que merece jugar con España: "Hace tiempo que le veo para ir a la Selección. No solo los últimos partidos, también la temporada pasada estuvo a un nivel muy alto. Se lo merece y ojalá que le den esa oportunidad, que sea en esta convocatoria y que no tengamos que esperar más para verle en la Selección".

Juan Iglesias y la actualidad del Getafe más allá de Luis Milla

También habló sobre la actualidad del Getafe, en un buen momento de forma después de ganar dos encuentros consecutivos (al Athleticy al Girona) para alcanzar la séptima plaza a sólo un punto de las posiciones europeas. "No estamos para nada relajados. Nos queda un partido antes del parón muy importante, de mucha exigencia (el Getafe visita al Mallorca). De repente te ves arriba, con muchos puntos, y como te descuides, lo pasas mal", apuntó.

Juan Iglesias recordó que la temporada pasada su equipo disfrutó de una buena racha de resultados y después inició una serie de malos resultados que complicaron su posición en la Liga. "Hemos aprendido de ese momento que tuvimos el año pasado. Esto es muy largo, la Primera División es muy complicada. El equipo tiene que ir a cada partido con la misma mentalidad y trabajar para sumar puntos", señaló.

"Las temporadas... De repente te ves con puntos y con una buena racha. El año pasado estábamos en un momento muy bueno con 39 puntos si no recuerdo mal antes de Las Palmas. Pero la Liga es así, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, no te puedes relajar ni un instante y hay que afrontar cada partido de la misma forma, sin relajarse. Hay que conseguir los puntos cuantos antes", continuó.

Para Juan Iglesias, los puntos necesarios para mantener la categoría serán los 42 y dejó claro que con menos será muy complicado seguir el próximo curso en Primera División. "Vamos día a día, jornada a jornada. Ojalá que por el club y por nosotros tengamos objetivos mayores, pero la temporada es muy larga, queda mucho. Hay que sumar los 42 puntos, eso lo primero. Los 39 o 40 no son suficientes. Ojalá lo antes posible y, a partir de ahí, veremos lo que podemos hacer".

Preguntado por el partido que disputará el próximo fin de semana frente al Mallorca, explicó que será "muy complicado" e indicó que el Getafe lo tiene que afrontar como lo hizo el año pasado. "Hay que jugarlo como si tuviéramos esa gran necesidad. Ellos van a salir al cien por cien, juegan en casa. No están en un muy buen momento y como pensemos que vamos a ir allí, ganar y volver, estamos equivocados. Va a ser un partido de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Estamos concienciados desde el principio de semana", comentó.

La fidelidad de Juan Iglesias al Getafe

Asimismo, habló sobre su futuro en el Getafe, con el que acaba contrato en junio de este año: "Mi intención siempre es estar aquí. Es mi casa, estoy muy a gusto y ojalá pueda estar mucho tiempo y pueda hacer algo bonito en el club".

Sobre la clave por la que el Getafe está en un buen momento de forma, manifestó que ésta es el vestuario, del que comentó que existe una gran unión. "Hemos tenido muchas circunstancias adversas, sobre todo cuando comenzó la temporada. La unión y el núcleo fuerte que tenemos nos hace superar adversidades y disfrutar de momentos como el de ahora", puso de relieve.

Por último, se refirió a la posibilidad de que José Bordalás y Allan Nyom presenten las campanadas este año: "Me encantaría. No dudaría en decir a mi familia que ponga la televisión. Sería algo histórico y ojalá alguna televisión lo pueda hacer real", concluyó.