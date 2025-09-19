El futbolista al que Guardiola ha colocado al nivel de Ronaldo y de Messi

Con su gol ante el Nápoles, Erling Haaland se ha convertido en el futbolista más rápido en llegar a los 50 goles en la Champions, y lo ha hecho en tan solo 49 partidos. No es de extrañar que por ello, Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City, le haya puesto al nivel de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi.

“Las cifras hablan por sí solas”, comentó el técnico catalán al ser preguntado por Erling Haaland en rueda de prensa. “Está al nivel de Van Nistelrooy o Robert Lewandowski, pero especialmente de los dos monstruos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con 15 ó 20 años. Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble”, añadió Pep Guardiola.

Cuestionado sobre si Erling Haaland podrá superar el récord de Cristiano Ronaldo, que marcó 140 goles en Champions, respondió: “Si mantiene ese ritmo, sí. Puede jugar no sé cuántos años, 10 o 12, diría que si mantiene esta progresión, sin duda”.

Haaland, la máquina goleadora de Guardiola en Champions

Con solo 25 años, Erling Haaland ya se ha colado en el Top-10 de máximos anotadores históricos de la Champions compartiendo la décima posición con Thierry Henry (50) y tiene a tiro a Ruud van Nistelrooy (56) y Thomas Müller (57), mismo número de goles que Kylian Mbappé. Por su parte, en lo más alto de la tabla todavía figuran Cristiano Ronaldo (140) y Leo Messi (129).

Al alcanzar los 50 goles en la competición, el delantero del Manchester City pulverizó un récord que hasta ahora pertenecía a Ruud van Nistelrooy, que necesitó 62 encuentros para llegar a esa cifra, y por detrás, quedan leyendas como Lionel Messi (66), Robert Lewandowski (77), Kylian Mbappé (79) o Cristiano Ronaldo (91).

Además, Erling Haaland ostenta una colección de récords de precocidad siendo el más joven y el más rápido en alcanzar los 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y ahora los 50 goles.

A esa lista se añaden hitos únicos, como ser el único jugador en marcar un hat-trick en la primera parte de su debut en la competición, el único en anotar varios goles en cuatro partidos consecutivos y el único capaz de hacerlo en su estreno con tres clubes distintos (Salzburg, Borussia Dortmund y Manchester City).