El futbolista al que Guardiola ha colocado al nivel de Ronaldo y de Messi

Pep Guardiola no duda de que podrá superar a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi de seguir con esta progresión

Manchester City's head coach Pep Guardiola waits for the start of the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Napoli at the Etihad Stadium in Manchester, England, Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Dave Thompson)
Pep Guardiola, entrenador del Manchester CityASSOCIATED PRESSAgencia AP
Con su gol ante el Nápoles, Erling Haaland se ha convertido en el futbolista más rápido en llegar a los 50 goles en la Champions, y lo ha hecho en tan solo 49 partidos. No es de extrañar que por ello, Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City, le haya puesto al nivel de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi.

Las cifras hablan por sí solas”, comentó el técnico catalán al ser preguntado por Erling Haaland en rueda de prensa. “Está al nivel de Van Nistelrooy o Robert Lewandowski, pero especialmente de los dos monstruos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con 15 ó 20 años. Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble”, añadió Pep Guardiola.

Cuestionado sobre si Erling Haaland podrá superar el récord de Cristiano Ronaldo, que marcó 140 goles en Champions, respondió: “Si mantiene ese ritmo, sí. Puede jugar no sé cuántos años, 10 o 12, diría que si mantiene esta progresión, sin duda”.

Haaland, la máquina goleadora de Guardiola en Champions

Con solo 25 años, Erling Haaland ya se ha colado en el Top-10 de máximos anotadores históricos de la Champions compartiendo la décima posición con Thierry Henry (50) y tiene a tiro a Ruud van Nistelrooy (56) y Thomas Müller (57), mismo número de goles que Kylian Mbappé. Por su parte, en lo más alto de la tabla todavía figuran Cristiano Ronaldo (140) y Leo Messi (129).

Al alcanzar los 50 goles en la competición, el delantero del Manchester City pulverizó un récord que hasta ahora pertenecía a Ruud van Nistelrooy, que necesitó 62 encuentros para llegar a esa cifra, y por detrás, quedan leyendas como Lionel Messi (66), Robert Lewandowski (77), Kylian Mbappé (79) o Cristiano Ronaldo (91).

Además, Erling Haaland ostenta una colección de récords de precocidad siendo el más joven y el más rápido en alcanzar los 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y ahora los 50 goles.

A esa lista se añaden hitos únicos, como ser el único jugador en marcar un hat-trick en la primera parte de su debut en la competición, el único en anotar varios goles en cuatro partidos consecutivos y el único capaz de hacerlo en su estreno con tres clubes distintos (Salzburg, Borussia Dortmund y Manchester City).

