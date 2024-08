Guido Rodríguez da el visto bueno a su fichaje por este equipo

Guido Rodríguez, que si no recaló en el Atlético de Madrid durante el pasado mercado invernal fue por culpa de una desafortunada lesión, vio como expiraba su contrato con el Betis el pasado 30 de junio. Si bien el conjunto verdiblanco intentó en varias ocasiones que renovase su contrato, el futbolista de 30 años decidió decir adiós al equipo andaluz para dar un salto en su carrera. Dicho salto será para Guido Rodríguez el poner rumbo a la Premier League de la mano del West Ham de Julen Lopetegui.

Según el periodista espcializado en fichajes Fabrizio Romano, el acuerdo verbal entre el argentino y el conjunto inglés está prácticamente hecho. Tan pronto como haya un acuerdo al respecto, el West Ham podrá hacer público el fichaje de Guido Rodríguez.

El Betis no descartaba volver a hacerse con Guido Rodríguez

Recientemente, Manuel Pellegrini, técnico del Betis, se mostró abierto nuevamente a ofrecer acomodo a Guido Rodríguez en su plantel si el argentino no encontraba nuevo equipo. “Perder a jugadores importantes como Guido siempre altera la capacidad del plantel. Es responsabilidad de los jugadores que tenemos llegar al nivel que tenía Guido. Es una pérdida importante que ojalá podamos suplir con nuestros jugadores jóvenes. ¿Qué vuelva? Nada en la vida es descartable, menos aún un jugador que sigue sin equipo y que conocemos, pero no me quiero centrar en jugadores que no son del Betis”, dijo Manuel Pellegrini al ser preguntado por Guido Rodríguez en rueda de prensa. Finalmente el argentino pondrá rumbo a la Premier League de la mano del West Ham si nada se tuerce.