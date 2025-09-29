Joaquín Sánchez cuenta la vez en la que su matrimonio con Susana Saborido pendió de un hilo

Joaquín Sánchez, el que fuera futbolista del Betis, además de en el equipo andaluz, en dos etapas, ha jugado en el Valencia y en el Málaga en España. También en la Fiorentina, dos temporadas, y precisamente en Italia fue donde su matrimonio con Susana Saborido pendió de un hilo.

Así lo reconoció el propio Joaquín Sánchez en el programa que copresenta junto a su mujer, Susana Saborido, en Antena 3, Emparejados. Como suele ser habitual, el matrimonio se abrió en canal ante Manuel Díaz y Virginia Troconis, que en esta ocasión fueron sus invitados.

Sobre cómo afrontaron la distancia y la adaptación a un nuevo país, Joaquín Sánchez dijo: “Mi mujer se agobió muchísimo, no nos acostumbrábamos”.

No es de extrañar que, tan pronto como le surgió la opción de regresar al Betis, Joaquín Sánchez hiciese lo posible para salir de la Fiorentina, incluso, enfrentarse a su entrenador. El futbolista llegó a golpear a una pared fracturándose la mano, motivo por el que fue presentado con el equipo andaluz escayolado.

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y los celos

Respecto a los celos, Susana Saborito reconoció su malestar con Joaquín cuando fueron al circuito de Jerez y su marido y un amigo no quitaron el ojo a una azafata. Aún así Joaquín Sánchez se definió como “el más celoso” de la pareja y rememoró, como su peor experiencia, cuando su esposa salió con amigas y no respondió al teléfono en toda la noche. “No eché cuentas”, dijo con su habitual sentido del humor.